Val-de-Marne Promenade à Adamville Gare RER du Parc-Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Promenade à Adamville Samedi 16 septembre, 14h30 Gare RER du Parc-Saint-Maur Gratuit, sur inscription C’est en 1831 que Jacques-François Adam acquiert de vastes terrains au centre de la boucle de la Marne. Il les lotit certes, mais en créant une véritable petite ville dans la ville à laquelle il donne son nom : Adamville. À la fin du XIXe siècle, ce quartier central accueille l’Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés. La promenade proposée par le CAUE vous permettra de (re)découvrir un bâti ancien typique d’un centre-ville avec l’avenue Charles-de-Gaulle, mais également les élégantes maisons en briques de la place du Maréchal Juin, l’immeuble Art Nouveau de l’avenue Carnot ou la très originale maison Art Déco de la rue Rouget-de-l’Isle par exemple. Un quartier bien vivant ! Gare RER du Parc-Saint-Maur Place de la Louvière 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 43 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

