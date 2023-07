Promenade entre La Varenne et Champignol Gare RER de La Varenne Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Promenade entre La Varenne et Champignol Gare RER de La Varenne Saint-Maur-des-Fossés, 17 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Promenade entre La Varenne et Champignol Dimanche 17 septembre, 14h30 Gare RER de La Varenne Gratuit sur inscription Venez découvrir ou redécouvrir en compagnie d’une architecte du CAUE les maisons de villégiature du quartier de la Varenne qui font toute sa renommée. Mais ces grandes villas de la fin du XIXe siècle ne sont pas les seules à constituer la richesse du patrimoine architectural de ce quartier de Saint-Maur comme en témoigne la variété des lotissements de pavillons de l’Entre-deux-Guerres et des immeubles collectifs du début du XXe siècle. La première moitié du siècle passé est en effet une importante période de construction dans la commune qui s’est traduite par des styles architecturaux très variés sous les traits de crayons d’architectes talentueux comme Bandin ou Locqueville. Gare RER de La Varenne 73 Avenue du Bac 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 43 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

