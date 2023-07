Balade commentée gratuite patrimoine et nature Gare RER B de Palaiseau-Villebon Palaiseau, 17 septembre 2023, Palaiseau.

Balade commentée gratuite patrimoine et nature Dimanche 17 septembre, 15h00 Gare RER B de Palaiseau-Villebon Nombre de participants limité à 30 personnes (réservation conseillée). Chaussures de marche conseillées

Cette promenade guidée facile permettra aux participants de comprendre de quelle façon la configuration géologique propre à Palaiseau a pu influencer son patrimoine bâti, mais aussi les activités qui s’y sont développées au fil du temps, le mode de vie des ses habitants et leur cadre de vie.

Outre l’espace naturel sensible des bords de l’Yvette, ils pourront découvrir un espace naturel préservé, ordinairement non accessible au public, et dont on ne soupçonne pas l’existence en pleine ville.

Gare RER B de Palaiseau-Villebon 2 boulevard Nicolas Samson 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 La Hunière Essonne Île-de-France

Comme tous les ans, l'association « Mémoire de Lozère » vous propose de (re)découvrir le riche patrimoine historique du quartier de Lozère à Palaiseau en vous joignant à une promenade commentée gratuite à travers les rues et les espaces verts de cet ancien hameau.

Le départ aura lieu devant la station « Palaiseau-Villebon » du RER B (adresse : 2, bld Nicolas Sanson)

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Archives Mémoire de Lozère