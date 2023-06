Démonstration : découverte des coulisses du chemin de fer de la vallée de l’Eure Gare Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure Catégories d’Évènement: Eure

Pacy-sur-Eure Démonstration : découverte des coulisses du chemin de fer de la vallée de l’Eure Gare Pacy-sur-Eure, 16 septembre 2023, Pacy-sur-Eure. Démonstration : découverte des coulisses du chemin de fer de la vallée de l’Eure 16 et 17 septembre Gare Entrée gratuite, animations payantes. Venez découvrir les coulisses de notre activité, nombreuses animations tout au long du weekend : baptêmes de locotracteurs, de draisine à bras, balades en autorail, visites de gare … Gare Avenue des Poilus, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Pacy-sur-Eure Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

