Train du Père Noël Gare Oumey Raucoules, 16 décembre 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

Train du Père Noël: départ de la gare de Raucoules à 14h30 samedi.

Dimanche départ de la gare de Tence à 14h30

Réservation OBLIGATOIRE www.velay-express.fr.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Gare Oumey Oumey

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Santa Claus Train: departs from Raucoules station at 2.30pm on Saturday.

Sunday departure from Tence station at 2.30pm

Reservations MUST be made www.velay-express.fr

Tren de Papá Noel: salida de la estación de Raucoules a las 14.30 h el sábado.

El domingo sale de la estación de Tence a las 14.30 h

Imprescindible reservar en www.velay-express.fr

Zug des Weihnachtsmanns: Abfahrt vom Bahnhof Raucoules um 14:30 Uhr am Samstag.

Sonntag: Abfahrt vom Bahnhof Tence um 14:30 Uhr

Reservierung OBLIGATORISCH www.velay-express.fr

