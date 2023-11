le train de la lettre du Père Noël Gare Oumey Raucoules, 2 décembre 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

Les bénévoles de l’association LES VOIES FERREES DU VELAY se mobilisent pour mettre en service le train qui ramassera les lettres pour le Père Noël entre les gares de Saint-Agrève et Raucoules afin que les enfants puissent déposer leur lettre au Père Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Gare Oumey Oumey

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The volunteers of the association LES VOIES FERREES DU VELAY are mobilizing to put into service the train which will collect the letters for Santa Claus between the stations of Saint-Agrève and Raucoules so that the children can deposit their letter to Santa Claus

Los voluntarios de la asociación LES VOIES FERREES DU VELAY se movilizan para poner en servicio el tren que recogerá las cartas para Papá Noel entre las estaciones de Saint-Agrève y Raucoules para que los niños puedan depositar su carta a Papá Noel

Die Freiwilligen des Vereins LES VOIES FERREES DU VELAY mobilisieren sich, um den Zug in Betrieb zu nehmen, der die Briefe für den Weihnachtsmann zwischen den Bahnhöfen Saint-Agrève und Raucoules einsammeln wird, damit die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann abgeben können

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon