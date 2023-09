100 ans de la locomotive vapeur Corpet Louvet n°22. Gare Oumey Raucoules, 15 octobre 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

La locomotive Corpet tractera un train mixte ( voiture voyageur +wagons marchandises) pour un train safari photos de Raucoules à St Agrève sur la journée avec arrêts photos en ligne..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Gare Oumey

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Corpet locomotive will pull a mixed train (passenger carriage + freight wagons) for a day-long photo safari train from Raucoules to St Agrève, with photo stops along the way.

La locomotora Corpet tirará de un tren mixto (vagón de pasajeros + vagones de mercancías) para un tren safari fotográfico de Raucoules a St Agrève durante el día, con paradas fotográficas por el camino.

Die Corpet-Lokomotive wird einen gemischten Zug ( Personenwagen + Güterwagen) für einen Fotosafari-Zug von Raucoules nach St. Agrève über den Tag mit Fotostopps an der Strecke ziehen.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon