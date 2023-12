Réveillon avec les Croisières Chateaubriand Gare Maritime La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 02:00:00 . Une soirée d’exception pour le réveillon du 31 décembre : croisière en Rance, dîner gastronomique et DJ aux platines. Embarquez à bord du Chateaubriand 3 pour une croisière gourmande, une ambiance festive et un ciel étoilé pour fêter la nouvelle année. Pour vous embarquer vers une belle soirée, Gilles et David nos Capitaines, se feront un plaisir de vous recevoir… Accueil et embarquement des passagers à partir de 20H. Appareillage du bateau 20h30. Croisière au cœur de la Rance jusqu’aux 12 coups de minuit. Retour à quai et fin de prestation 2H du matin. Damien, notre chef passionné par l’authenticité du produit et le respect des saisons vous propose : MISE EN BOUCHE

Tartare de Saint-Jacques

Croquette de boudin et purée de céleri

Texture de carottes ENTRÉE

Saumon fumé en gravlax, crème aux agrumes du monde

ou Pressé de Foie Gras, pain d’épices et ananas rôti PLAT

Dos de cabillaud rôti au beurre de romarin, sauce crémée à la Saint Jacques

ou Tournedos de volaille fermière aux marrons, jus de viande corsé

Purée de courge et courges rôties au lard grillé FROMAGE

Chèvre frais aux herbes Conté affiné 12 mois – Croustillant au bleu et à la poire DESSERT

La dernière gourmandise chocolatée de 2023 Pour l’animation, nous avons fait appel à Monsieur Romix Dj, bien connu dans la région pour ses mix qui fera danser les convives toutes générations confondues – Monsieur Romix a le sens de la playlist et se baladera musicalement dans différents styles de musiques EXCEPTIONNEL : Réservez notre salon privé sur le pont supérieur avec accès direct terrasse (contactez-nous) .

Gare Maritime

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne

Code postal 35780

