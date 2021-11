Paris Gare du Nord Paris GARE LIVE – RYADH – GARE DU NORD Gare du Nord Paris Catégorie d’évènement: Paris

Participant à la saison 9 de The Voice, Ryadh vous invite à venir profiter d’un concert à la Gare du Nord le vendredi 26 novembre ! Depuis 10 ans, il se produit dans des bars ou dans le métro en tant que chanteur ou pianiste. Auteur compositeur, depuis plusieurs années le jeune homme produit comme il peut ses propres chansons, de façon autodidacte et avec le peu de financement qu’il arrive à trouver. Ryadh participe à The Voice pour se prouver qu’il a une légitimité à continuer la musique et voit l’aventure comme un renouveau. Rendez vous à l’espace Piano de la Gare du Nord le 26 novembre à partir de 16h00 !

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T16:00:00 2021-11-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Gare du Nord Adresse Gare du Nord , paris Ville Paris lieuville Gare du Nord Paris