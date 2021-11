Paris Gare Paris Saint-Lazare Paris GARE LIVE – LES PETITS CHANTEURS D’ASNIÈRES / LES POPPYS – GARE PARIS SAINT LAZARE Gare Paris Saint-Lazare Paris Catégorie d’évènement: Paris

GARE LIVE – LES PETITS CHANTEURS D’ASNIÈRES / LES POPPYS – GARE PARIS SAINT LAZARE Gare Paris Saint-Lazare, 15 décembre 2021, Paris. GARE LIVE – LES PETITS CHANTEURS D’ASNIÈRES / LES POPPYS – GARE PARIS SAINT LAZARE

Gare Paris Saint-Lazare, le mercredi 15 décembre à 16:00

Les Petits Chanteurs d’Asnières seront présents en Gare de Paris Saint Lazare le mercredi 15 décembre ! ?? À l’approche des fêtes, faites une pause dans vos achats de Noël pour venir profiter de la chorale ? Rendez-vous à partir de 16h00 comme d’habitude à l’espace Gare Live, face à la terrasse Burger King !

Gratuit

Les Petits Chanteurs d’Asnières en concert à Saint Lazare! Gare Paris Saint-Lazare Gare Saint-Lazare Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T16:00:00 2021-12-15T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Gare Paris Saint-Lazare Adresse Gare Saint-Lazare Ville Paris lieuville Gare Paris Saint-Lazare Paris