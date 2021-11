Paris Gare Paris Saint-Lazare Paris GARE LIVE – Akeboto Kolo Orchestra – GARE DE PARIS SAINT LAZARE Gare Paris Saint-Lazare Paris Catégorie d’évènement: Paris

GARE LIVE – Akeboto Kolo Orchestra – GARE DE PARIS SAINT LAZARE Gare Paris Saint-Lazare, 26 novembre 2021, Paris. GARE LIVE – Akeboto Kolo Orchestra – GARE DE PARIS SAINT LAZARE

Gare Paris Saint-Lazare, le vendredi 26 novembre à 16:00

Venez profiter d’un concert en Gare Saint Lazare le vendredi 26 novembre ! Akeboto est un projet mené par neuf musiciens d’horizons différents. Leur appétit pour le groove et leur soif de punch les rassemblent autour de musique festive, rythmée et dansante… Ne les louper pas : rendez vous devant la terrasse du Burger King à partir de 16h00 pour assister au concert !

Gratuit

Concert du groupe Akeboto Kolo Orchestra le 26 novembre à la gare de Paris Saint Lazare Gare Paris Saint-Lazare Gare Saint-Lazare Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T16:00:00 2021-11-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Gare Paris Saint-Lazare Adresse Gare Saint-Lazare Ville Paris lieuville Gare Paris Saint-Lazare Paris