Gare Limoges-Bénédictins, 4 février 2023, Limoges. Samedi 4 février 2023, 16h30

Sur réservation

Voyagez à travers cette architecture d'exception qui s'est imposée comme un emblème de la ville et a su inspirer la publicité du luxe. Découvrez le génie de sa structure et la richesse de ses décors.

Gare Limoges-Bénédictins
4 place Maison Dieu Le Sablard
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

Important : le campanile n'est pas accessible durant la visite.

Horaire : 16 h 30

Durée : 1 h

Tarif plein : 6 € – Tarif réduit : 4 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

