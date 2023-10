Cet évènement est passé Museum of the Moon, Luke Jerram Gare Lille Flandres Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Museum of the Moon, Luke Jerram Gare Lille Flandres Lille, 27 avril 2019, Lille. Museum of the Moon, Luke Jerram 27 avril – 1 décembre 2019 Gare Lille Flandres Gratuit Museum of the Moon est une installation gonflable créée à partir d’images de la Lune réalisées par la NASA. Pour Eldorado, Luke Jerram propose une production d’une lune de 10 mètres de diamètre, présentée au cœur de la Gare Lille Flandres. Les 20 et 21 juillet, de nombreuses installations surprendront les usagers de la gare. Déambulation de cosmonautes, playlist spéciale, concours photo… Avec les soutiens de SNCF, Ilévia, McArthurGlen et DLM Gare Lille Flandres Gare Lille Flandres Lille 59800 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-27T07:00:00+02:00 – 2019-04-27T21:00:00+02:00

