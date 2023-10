La Demoiz’aile Gare Gironde-sur-Dropt, 7 octobre 2023, Gironde-sur-Dropt.

Gironde-sur-Dropt,Gironde

Venez découvrir la musique de Elsa La Demoiz’aile. Vielles chansons à texte et de nouvelles chansons populaires et festives. Le café vous accueil autour d’un verre, d’un spectacle surprise, du concert et le tout accompagné d’un petite restauration sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. .

Gare Rue André Dupuy Chauvin

Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the music of Elsa La Demoiz’aile. Old text songs and new popular and festive songs. The café welcomes you for a drink, a surprise show and a concert, all accompanied by light refreshments.

Venga a descubrir la música de Elsa La Demoiz’aile. Canciones de texto antiguas y nuevas canciones populares y festivas. El café estará encantado de recibirle para una copa, un espectáculo sorpresa y un concierto, todo ello acompañado de un ligero refrigerio.

Erleben Sie die Musik von Elsa La Demoiz’aile. Alte Lieder mit Text und neue populäre und festliche Lieder. Das Café empfängt Sie mit einem Getränk, einer Überraschungsshow, einem Konzert und einem kleinen Imbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers