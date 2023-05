Croisière : Camilla Sparksss + Fast et Furieuses (dj) – Festival Variations Gare Fluviale Bateaux Nantais, 9 avril 2023, Nantes.

2023-04-09 Embarquement à 20h30 / Départ à 21h

Horaire : 20:30 23:00

Gratuit : non 10 € / 15 € Billetterie Embarquement à 20h30 / Départ à 21h

Croisière Erdre-Amour. Camilla Sparksss : Échappée de son duo Peter Kernel, Barbara Lehnhoff se mue en Camilla Sparksss pour un projet de musique électronique cathartique. Exit les compositions et arrangements expansifs. Place au primitif, au spontané et à l’hypnose des synthés. Derrière ses machines, l’artiste livre une performance électronique et vocale des plus électrisantes. Fast et Furieuses (dj) : Pour mettre en jambes tout le monde, les Nantaises de Fast et Furieuses accompagnent le coucher de soleil avec un DJ set embarqué. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers

Gare Fluviale Bateaux Nantais Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 14 51 14 http://bateaux-nantais.fr/ http://festival-variations.fr/le-lieu-unique-nantes-croisiere-erdre-amour-camilla-sparksss/