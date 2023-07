Visite commentée à vélo « Sur les traces de la ligne Chauvineau » Gare Fin d’Oise Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines Visite commentée à vélo « Sur les traces de la ligne Chauvineau » Gare Fin d’Oise Conflans-Sainte-Honorine, 17 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Visite commentée à vélo « Sur les traces de la ligne Chauvineau » Dimanche 17 septembre, 10h00 Gare Fin d’Oise Venez avec votre vélo En 1931, le général du génie Louis Chauvineau dépose le projet d’une ligne fortifiée entourant Paris, au nord, depuis Conflans-Sainte-Honorine jusque la Ferté-sous-Jouarre. Environ 260 « blocs » et des fossés antichars sont construits de 1939 à mai 1940. Notre commune en possède 5. En route pour la découverte à vélo de ce patrimoine méconnu. Gare Fin d’Oise 22 rue d’Andrésy 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Fin d’Oise Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

