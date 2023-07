Découvrez tous les rouages d’une gare Gare ferroviaire de Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Découvrez tous les rouages d'une gare

Samedi 16 septembre, 09h00
Gare ferroviaire de Nancy

être âgé de 10 ans minimum, chaussures fermées obligatoires, baskets conseillées, accès par escaliers

Découvrez la gare de Nancy comme vous ne l'avez encore jamais vue ! Le parcours sera composé de visites de rames à quai, d'une visite du PAI (poste d'aiguillage informatisé) et d'une visite de l'UNFT (unité de formation traction) avec un accès au simulateur de conduite.

La gare de Nancy-Ville, anciennement dénommée gare de « Nancy-Saint-Jean », est une gare ferroviaire française de la ligne de Noisy-le-Sec à Strasbourg-Ville (Paris – Strasbourg), située à proximité du centre-ville de Nancy, préfecture du département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est. Mise en service en 1852, elle se situe au carrefour de grands axes européens : est-ouest (Paris – Vienne), et nord-sud (Luxembourg – Lyon – Marseille), mais également au cœur du trafic régional lorrain (sillon mosellan / Vosges). Le train de luxe Orient-Express y faisait une escale quotidienne, jusqu'en 2002.

