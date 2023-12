Train d’Halloween Gare du Petit Train de l’Yonne Massangis Catégories d’Évènement: Massangis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 05:00:00

fin : 2024-11-02 23:00:00 . Train d’Halloween avec animation spectacle et goûter pour les enfants. EUR.

Gare du Petit Train de l’Yonne Route de Coutarnoux

Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

