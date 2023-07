SNCF : Concert de l’Harmonie du Nord à Gare du Nord Gare du Nord Paris Catégorie d’Évènement: Paris SNCF : Concert de l’Harmonie du Nord à Gare du Nord Gare du Nord Paris, 16 septembre 2023, Paris. SNCF : Concert de l’Harmonie du Nord à Gare du Nord Samedi 16 septembre, 11h00 Gare du Nord Entrée libre RDV en Gare du Nord, avec l’Orchestre National du Chemin de Fer du Nord : samedi 16 septembre, de 11h à 12h, entrée Parvis IDF ! Gare du Nord 18 rue de Dunkerque 75010 Paris Paris 75010 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

