Gare du Nord Les Disquaires Paris

Gare du Nord Les Disquaires, 22 avril 2022, Paris. De la disco africaine à la house caribéenne en passant par des notes italo-techno, découvrez l’éclectique Gare du Nord !

Date et horaire exacts : Le jeudi 21 avril 2022

de 22h00 à 02h00

gratuit Gare du Nord [nom féminin] : contrée sonore et exotique située aux tréfonds de la galaxie. Territoire cosmique régi par des rythmes fiévreux et des mélodies assassines, Gare du Nord navigue entre les genres. Son éclectisme transparaît entre les rives de la disco africaine et une house caribéenne, qui dissimule par instant quelques notes d’Italo-techno. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Contact : https://www.facebook.com/lesdisquaires

