TOILE TISSÉE – CIE LA DOUBLE ACCROCHE Gare du Monastier Bourgs sur Colagne, 16 septembre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Le temps d’une performance, La Double AcCroche vous invite à poser un regard nouveau sur la gare du Monastier, en Lozère.

A l’aide d’un fil de fer et de voltiges sur la façade, les danseuses composent une chorégraphie suspendue, accompagnée par l….

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Gare du Monastier

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



La Double AcCroche invites you to take a fresh look at the train station at Le Monastier, Lozère.

Using a wire and the facade to perform acrobatics, the dancers create a suspended choreography, accompanied by the…

Para una performance, La Double AcCroche le invita a echar un vistazo a la estación de Le Monastier, en Lozère.

Los bailarines utilizan un alambre y la fachada para crear una coreografía suspendida, acompañada por el sonido del…

La Double AcCroche lädt Sie ein, den Bahnhof von Le Monastier in der Region Lozère mit neuen Augen zu sehen.

Mit Hilfe eines Drahtes und dem Fliegen auf der Fassade komponieren die Tänzerinnen eine schwebende Choreographie, die von der Musik begleitet wird….

Mise à jour le 2023-07-19 par 48 – OT Gévaudan Destination