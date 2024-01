LORSQUE L’ENFANT PARAIT GARE DU MIDI Biarritz, jeudi 13 juin 2024.

La manifestation initialement prévue le 18 juin 2024 est avancée au 13 juin 2024.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles.De : André ROUSSINAvec : Catherine FROT, Michel FAU, Agathe BONITZER, Quentin DOLMAIRE, Hélène BABU, Sanda CODREANU, Maxime LOMBARDMise en scène : Michel FAUDurée : 1h30Dans une langue délicieusement piquante, André ROUSSIN épingle avec allégresse les tartufferies et sourdes cruautés d’une France bourgeoise d’après-guerre, corsetée dans ses désuètes conventions. Après la Seconde Guerre Mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille (Michel FAU) qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement bascule quand il apprend le même jour que sa femme (Catherine FROT) attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise… Sublimée par une épatante et cinglante mise en scène, cette pièce, nominée 4 fois aux Molières et immense succès parisien, déborde de drôlerie et d’intelligence !« Délicieux ! Un pur divertissement. » – PARIS MATCH« Frot et Fau au sommet. » – LE FIGARO« Finement jouée. » – FRANCE INTER « Catherine Frot en incarne jusqu’au génie la mère de famille et maîtresse de maison percluse de vieilles certitudes, sourde aux évolutions du temps, à la fois idiote et émouvante. » – TÉLÉRAMA TTT

Tarif : 32.20 – 64.00 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz 64