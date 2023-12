L’HEURE DES ASSASSINS GARE DU MIDI Biarritz, 6 avril 2024, Biarritz.

De : Julien LEFEBVREAvec : Stéphanie BASSIBEY, Pierre-Arnaud JUIN, Ludovic LAROCHE, Ninon LAVALOU, Jérôme PAQUATTE, Nicolas SAINT-GEORGESMise en scène : Elie RAPP et Ludovic LAROCHEDurée : 1h30Après le succès du « Cercle de Whitechapel » et des « Voyageurs du Crime », Julien Lefebvre récidive avec le 3ème opus de sa trilogie, L’HEURE DES ASSASSINS, une nouvelle comédie policière riche en rebondissements, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien au début du XXème siècle. 31 décembre, 1909, au coeur de Londres, la bonne société se presse au Théâtre Somerset pour la traditionnelle soirée du Nouvel An, ponctuée cette fois par une nouvelle pièce qu’on annonce extraordinaire : “Peter Pan”. Tout en haut du bâtiment, les invités privilégiés profitent des salons privés du propriétaire, le magnat Philip Somerset. On reconnait par exemple le romancier Conan Doyle, le dramaturge Bernard-Shaw, Bram Stoker, nouvel administrateur du théâtre, Miss Lime, l’assistante de direction, la cantatrice et soeur de Somerset, Katrine Belgrave ou encore le riche homme d’affaires américain John Hartford. Alors que la clochette résonne pour appeler les spectateurs dans la salle, Somerset est découvert gisant sur son balcon, empoisonné. Qui est le meurtrier ? Comment a-t-il procédé ? Quel est son mobile ? Rires, peur et enquête vont se mêler jusqu’à ce que Big Ben au loin sonne l’heure des assassins… Une comédie policière enlevée où s’entrecroisent le suspens, l’émotion et l’humour !

Tarif : 32.20 – 54.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz