MAX BOUBLIL GARE DU MIDI Biarritz, vendredi 29 mars 2024.

MAX BOUBLIL- MAXIMILIENCe spectacle sera le plus personnel de ma carrière. Je pourrai ainsi évoquer ma vie de papa, mon ras-le-bol des parents d’élèves bobos, mon couple qui dure, ma femme qui bosse trop et moi pas assez d’après elle. Bref, on va se marrer mais avec une sincérité totale et un lâcher-prise que je n’ai encore jamais autant exploré dans ma carrière. Je ne vous parlerai pas de politique car je n’y connais rien mais je vous parlerai de mes parents décalés et un peu givrés car eux, je les connais bien. J’ai tellement hâte de vous raconter tout ça. J’espère que vous aussi.

Tarif : 24.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz 64