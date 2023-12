FLIP FABRIQUE GARE DU MIDI Biarritz, 23 mars 2024, Biarritz.

Concept Original : FLIP FABRIQUECo-concepteur : Jamie ADKINSAvec : Jamie ADKINS, Jacob GRÉGOIRE, Dylan HERRERA, Camille TREMBLAY, Méliejade TREMBLAY BOUCHARDEDurée : 1h10En famille à partir de 7 ansIl n’y aurait que six degrés de séparation entre tous les humains de la Terre… C’est sur cette idée porteuse que la troupe québécoise Flip FABRIQUE a décidé de construire son nouveau spectacle, justement intitulé « Six° ».Cinq personnes reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit dans une vieille maison qui parle. C’est le point de départ d’une comédie acrobatique conduite par le maître farceur Jamie ADKINS. Reconnu à travers le monde, souvent comparé à Charlie Chaplin ou Buster Keaton, l’artiste a développé au fil des années son propre univers cartoonesque. Prouesses physiques, musique et jeu théâtral, ce spectacle de cirque contemporain ludique, à la fois hypnotisant et drôle, vous transportera pour une soirée d’acrobatie spectaculaire et de poésie authentique.« Jamie Adkins sublime l’art de la jonglerie (…) et épate avec un numéro d’équilibriste sur corde. Du grand art. » – LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Tarif : 32.20 – 54.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz