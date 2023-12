LES CHANSONNIERS GARE DU MIDI Biarritz, 22 mars 2024, Biarritz.

AVEC :Florence BRUNOLDGilles DETROITMichel GUIDONIJacques MAILHOTDurée : 1h45Telles les chaînes d’information en continu, Les Chansonniers du Théâtre des Deux Ânes nous décrivent l’actualité en temps réel dans ce nouveau spectacle Y A DU MACRON A SE FAIRE !Observateurs passionnés de notre vie politique, Jacques MAILHOT et ses joyeux complices savent mieux que personnetrouver le point précis où il faut mettre le mot juste pour déclencher les rires de leurs concitoyens. Forts d’un paysage politique renouvelé à la faveur des élections présidentielles et législatives, Les Chansonniers des Deux Ânes nous dressent durant près de deux heures un tableau cocasse de notre classe politique.Comme Les Trois Mousquetaires, ils sont quatre. Et lorsqu’ils portent l’estocade, c’est toujours à fleuret moucheté. À savourer sans modération

Tarif : 32.20 – 54.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz