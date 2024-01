DANIEL AUTEUIL GARE DU MIDI Biarritz, 12 mars 2024, Biarritz.

Après le succès de son premier album « Déjeuner en L’air », inspiré de textes de grands auteurs ; Daniel Auteuil confirme avec ce nouveau spectacle musical plus personnel, sa passion pour la musique et la composition. Accompagné par ses musiciens, sur des chansons qu’il a spécialement écrites pour ce nouvel album, épaulé par son complice Gaëtan Roussel et ses musiciens Colin Russeil et Arman Méliès, Daniel Auteuil nous entraine, le temps d’un concert, dans un instant de scène tout en émotions. La voix si singulière de Daniel Auteuil, son élégance, se décline désormais en chansons.Un voyage musical poétique tendre, intime et introspectif.« Le résultat est éthéré, intimiste, entre Stephan Eicher et Alain Souchon. Conçu comme un hommage aux femmes et à l’amour , Déjeuner en l’air promet de faire découvrir Daniel Auteuil sous un nouveau jour. »EUROPE 1 « Les poèmes sont superbes. […] Mais c’est quand il chante qu’il nous séduit le plus. Sa voix surprend, sur le fil, portée par un piano mélodique et une guitare voyageuse. »LE PARISIEN « Très bel Album ! » … « Absolument magnifique ! »TELEMATIN « Beaucoup de grâce, d’élégance ! »« Un spectacle musical inédit, bouleversant, très touchant ! »

Tarif : 28.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:30

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz 64