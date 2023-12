GLENN, NAISSANCE D’UN PRODIGE GARE DU MIDI Biarritz, 2 mars 2024, Biarritz.

De et Mis en scène par : Ivan CALBERACAvec : Josiane STOLERU, Bernard MALAKA, Thomas GENDRONNEAU, Lison PENNEC, Benoit TACHOIRES, Stéphane ROUXDurée : 1h30C’est l’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du XXème siècle.Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi. Il lit la musique avant même de savoir lire et écrire. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano, et vendre autant de disques que les plus grandes rock-stars. Parmi les plus célèbres pianistes de l’histoire de la musique classique, Glenn Gould s’affirme résolument comme l’une des figures les plus marquantes, les plus fascinantes d’entre toutes. Son incroyable précocité, sa personnalité d’autiste Asperger, ses innombrables manies, son hypocondrie permanente, son retrait de la scène internationale à 32 ans, en pleine gloire, son éternel célibat, sa mort prématurée à 50 ans, tout participe à en faire un artiste singulier, et qui semble avoir voulu construire, de son vivant, sa propre légende.La vie de ce prodigieux pianiste canadien inspire à Ivan CALBERAC (auteur de « La Dégustation » et de « Venise n’est pas en Italie ») une comédie savoureuse, instructive et pleine d’humour, nominée 6 fois aux Molières.« Un spectacle puissant et émouvant. » – LE FIGARO« Une pépite théâtrale et musicale ! » – LA PROVENCE« Coup de cœur. » – TELERAMA TTT

Tarif : 32.20 – 54.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz