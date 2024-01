MON VOISIN NU GARE DU MIDI Biarritz Catégorie d’Évènement: Biarritz MON VOISIN NU GARE DU MIDI Biarritz, 22 février 2024, Biarritz. De l’autre côté du boulevard Montparnasse,il y a un homme qui vit au 6ème étage.Jusque là, tout va bien, n’importe qui peut vivre au 6ème étage du boulevard Montparnasse.Sauf que cet homme là a une singularité : il vit nu.Il ne se cache pas, ne s’exhibe pas,ne tire jamais les rideaux, il ne quittepratiquement jamais son petitappartement, dans lequel, du matinau soir, il vit nu. Quand François, en face, a repérécet étrange voisin, il n’arrive plus à travailler. Il fait venir Victoire, son amoureuse,Paul, son meilleurami, pour leur montrer ce voisin effarant. Ils sont sciés. Le fait est qu’il y a de quoi être scié.Jusqu’au jour où…

Tarif : 38.00 – 44.00 euros.

Tarif : 38.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30

GARE DU MIDI
23, avenue Foch
64200 Biarritz

