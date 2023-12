UNE IDEE GENIALE GARE DU MIDI Biarritz, 17 février 2024, Biarritz.

De : Sébastien CASTROAvec : Sébastien CASTRO, José PAUL, Agnès BOURY, Laurence PORTEILMise en scène : José PAUL et Agnès BOURYDurée : 1h30Molière de la meilleure comédie cette année, cette seconde pièce de Sébastien CASTRO est hilarante de bout en bout.On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent ne se retrouve nez-à-nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud ! Une réjouissante comédie de pur Boulevard menée à un traind’enfer, avec Sébastien CASTRO à la force comique inimitable, José PAUL en artiste hors pair, l’énergique Laurence PORTEIL et l’étonnante Agnès BOURY qui a remporté un Molière pour son rôle dans cette pièce !Des situations et des répliques chocs, un texte savoureux qui dynamite le vaudeville et catapulte le Boulevard dans le ciel de l’absurde avec une jubilation contagieuse… Un spectacle à la hauteur de son titre !« Irrésistible. » – TÉLÉRAMA TT« Ce Feydeau moderne est génial… » – LE FIGARO« Les répliques pourraient bien devenir cultes ! La salle bondit de joie… Un feu d’artifice ! » – THÉATRAL MAGAZINE

Tarif : 32.20 – 64.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz