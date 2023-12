LES MYSTERIEUSES CITES D’OR GARE DU MIDI Biarritz, 11 février 2024, Biarritz.

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées !Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor !A partir de 4 ans.

Tarif : 19.60 – 48.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 16:00

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz 64