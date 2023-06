L’Automnal Gourmand : visite historique et goûter gourmand Gare du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon, 24 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Partez à la découverte du Parcours de la Mémoire (1939-44) avec Claire, suivi d’une collation offerte par l’Office de Tourisme du Haut-Lignon..

2023-10-24 à 14:15:00 ; fin : 2023-10-24 16:15:00. EUR.

Gare du Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Parcours de la Mémoire (1939-44) with Claire, followed by a snack offered by the Office de Tourisme du Haut-Lignon.

Acompañe a Claire en un recorrido por el Sendero de la Memoria (1939-44), seguido de un refrigerio ofrecido por la Oficina de Turismo de Haut-Lignon.

Gehen Sie mit Claire auf Entdeckungsreise durch den Parcours de la Mémoire (1939-44), gefolgt von einem Imbiss, der vom Office de Tourisme du Haut-Lignon angeboten wird.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon