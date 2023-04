Excursion à San Sebastian Gare d’Oloron Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques . L’association Lézarts propose une sortie culturelle à San Sébastian ce samedi.

Musée, galeries, Art nouveau, plage et tapas etc… La ville est riche de sa culture basque, et étonnante par son architecture, magique par sa géographie.

Le trajet se fera en bus depuis la gare d’Oloron : départ 7h30, retour 20h.

Sur inscription. +33 5 59 39 23 11 Association Lézarts Lezarts

