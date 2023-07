Visite guidée : « Occupation, Résistance et Déportation à Oloron » Gare d’Oloron Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Découvrez le parcours sur les lieux emblématiques liés à la période de l’Occupation, de la Résistance et la Déportation à Oloron et en Haut-Béarn. Vous découvrirez les lieux réquisitionnés par les nazis en particulier le lieu de torture occupé par la gestapo. La visite guidée met en valeur ces hommes et ces femmes qui ont luttés au péril de leur vie contre l’occupant pour la liberté et le retour à la démocratie dans les maquis de la Résistance française et espagnole issue de l’exil républicain après la guerre d’Espagne. Il sera évoqué celles et ceux qui ont vécu les horreurs des camps d’extermination nazis ceux qui y ont péri et ceux qui en sont revenu après avoir subi une dernière abominable épreuve et qui ont pu témoigner.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

