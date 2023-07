Le granite, une pierre « précieuse » à Chamonix Gare des Tines Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Le granite, une pierre « précieuse » à Chamonix Gare des Tines Chamonix-Mont-Blanc, 16 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc. Le granite, une pierre « précieuse » à Chamonix Samedi 16 septembre, 09h40 Gare des Tines Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Attention départ gare des Tines et arrivée gare des Praz. Roche omniprésente, en montagne comme en ville. Venue des profondeurs de la terre pour finir sur les belles façades de Chamonix, découvrez son parcours et le savoir-faire des graniteurs, les tailleurs de granite d’autrefois. Gare des Tines 1605, Route des Tines 74 400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:40:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:40:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Coll. Les Amis du Vieux Chamonix Détails Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Gare des Tines Adresse 1605, Route des Tines 74 400 Chamonix-Mont-Blanc Ville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie Lieu Ville Gare des Tines Chamonix-Mont-Blanc

Gare des Tines Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamonix-mont-blanc/