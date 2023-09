Gare des Mines – Lancement des quatre premières consultations Pavillon de l’Arsenal Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 29 septembre 2023

de 09h00 à 11h00

« Paris & Métropole Aménagement (P&Ma), la Ville de Paris et les bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrage organisent trois concours de maîtrise d’œuvre et une consultation de promoteurs et architectes dans la ZAC Gare des Mines-Fillettes à Paris 18e.

Dans un Nord-Est parisien en pleine transformation, la ZAC Gare des Mines-Fillettes (20 ha) conjugue renouvellement urbain de la cité HBM Charles Hermite, programmation mixte (150 000 m2), végétalisation et dynamiques métropolitaines.

Les premières consultations lancées cet automne comportent deux lots d’activités économiques diversifiées, au nord, et deux lots, au sud, qui accueilleront principalement des logements sociaux spécifiques (résidences étudiantes, foyers de vie..) et en BRS ainsi qu’un équipement sportif. De nombreux intervenants animeront cette rencontre pour offrir une présentation contextualisée du projet Gare des Mines-Fillettes et détailleront les attendus des différentes consultations. »

09h00-9h30 – Les dynamiques territoriales à venir

Eric Lejoindre, Maire du 18e arrondissement de Paris, Président de P&Ma

Mathieu Hanotin, Maire de Saint-Denis, Président de Plaine Commune

Jacques Baudrier, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la construction publique

Anne-Claire Boux, Adjointe à la Maire de Paris à la politique de la ville

09h30-10h00 – Nord Est parisien : une nouvelle figure paysagère

Sylvie Borst, Directrice générale de P&Ma

Michel Desvigne, Paysagiste, maîtrise d’oeuvre urbaine et paysagère de la ZAC

Fabienne Boudon, Architecte-urbaniste, équipe de maîtrise d’œuvre de la ZAC

10h00-10h30 – Les attendus des consultations

Hélène Schwoerer, Directrice générale adjointe de Paris Habitat

– Lot S4 : 7 700 m²

5 200 m² de logements spécifiques (handicap psychique et étudiants) + 2 500 m² d’équipement sportif en Rdc et 1er étage

Hervé Fontaine, Directeur du développement de ICF Habitat La Sablière

– Lot S5 : 6 900 m²

6 500 m² de logements BRS, sociaux et étudiants + 400 m² d’activités / commerces

Daniel Schneider, Directeur de la construction et du développement de la RIVP

– Lot N4 : 9 000 m²

5 500 m² de résidence étudiante + 3 500 m² d’activités, Station MU dans les pavillons historiques

Adeline Chambe, Directrice de l’aménagement de P&Ma

– Lot N3 : 14 600 m² d’activités

Consultation promoteurs/architectes.



10h30-11h00 – Échanges avec la salle

Matinée pro animée par Rémi Cambau, Directeur des rédactions de Cadre de ville

Rencontre co-organisée par Paris & Métropole Aménagement, Cadre de Ville et le Pavillon de l’Arsenal

