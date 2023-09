Cet évènement est passé Aubade par l’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots gare de Vaires Torcy Vaires-sur-Marne Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Vaires-sur-Marne Aubade par l’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots gare de Vaires Torcy Vaires-sur-Marne, 17 septembre 2023, Vaires-sur-Marne. Aubade par l’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots Dimanche 17 septembre, 10h45 gare de Vaires Torcy Ecoute libre et gratuite Aubade par l’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots L’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots participe cette année aux JEP avec une aubade musicale sur le parvis de la gare de Vaires – Torcy à 10 h 45 le dimanche 17 septembre. A travers un répertoire varié allant de bandes originales de films tels que Evita, Pearl Harbor, Indiana Jones ou des musiques de variétés Queen, Gloria Gaynor et Lady Gaga, l’orchestre emmènera les spectateurs dans un voyage musical pour une heure de divertissement en parallèle à la journée portes ouvertes du poste d’aiguillage n° 5 de Vaires proposée ce même dimanche par SNCF Réseau, Etablissement infrastructure et circulations de Paris – Est. Une précision : si l’écoute du concert est bien entendu libre, il faut s’inscrire à l’avance pour visiter le poste d’aiguillage sur https://affluences.com à partir du 1er septembre. gare de Vaires Torcy 77360 Vaires-sur-Marne Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.transilien.com/fr/gare/vaires-torcy-8711629 [{« link »: « https://affluences.com »}] Transilien ligne P, VAIRES-TORCY Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 (c)Orchestre d’harmonie de Vaires et des cheminots Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Vaires-sur-Marne Autres Lieu gare de Vaires Torcy Adresse 77360 Vaires-sur-Marne Ville Vaires-sur-Marne Departement Seine-et-Marne Lieu Ville gare de Vaires Torcy Vaires-sur-Marne latitude longitude 48.874898;2.638847

gare de Vaires Torcy Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaires-sur-marne/