Rando-vélo de 20 km et visite d’une ferme collective à Liverdy-en-Brie (77) Gare de Tournan Tournan-en-Brie Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Tournan-en-Brie

Rando-vélo de 20 km et visite d’une ferme collective à Liverdy-en-Brie (77) Gare de Tournan, 19 février 2023, Tournan-en-Brie. Rando-vélo de 20 km et visite d’une ferme collective à Liverdy-en-Brie (77) Dimanche 19 février, 09h00 Gare de Tournan Avec Eudora des Ami.e.s de la Conf’ et Yves de MDB Gare de Tournan Gare de Tournan Tournan-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France [{“link”: “https://www.facebook.com/events/481481054017367/”}] Option 1 avec pique-nique : départ à 12h17 de Gare de l’Est (ligne P du Transilien direction Coulommiers) – arrivée 12h54 à la Gare de Tournan et pique-nique à l’Arboretum Château du Val des Dames

Option 2 sans pique-nique : départ à 13h17 de Gare de l’Est (ligne P du transition direction Coulommiers – arrivée à 13h54 à la Gare de Tournan)

Rdv 14h00 à la Gare de Tournan pour le départ vers la ferme

Trajet à vélo de 10 km

14h45 : Visite des différentes ateliers de la Ferme collective de Rétal à Liverdy-en-Brie : maraîchage, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, ovins, grandes cultures en agriculture biologique

16h30 au plus tôt (ou un peu plus tard selon volonté des participants) : départ de la ferme pour Tournan

Trajet à vélo de 10 km (même itinéraire qu’à l’aller)

Vers 17h15 : départ de la gare de Tournan pour retour sur Paris (Transilien P à 17h13 ou 18h13 pour Gare de l’Est, ou RER E à 17h22, 17h53 ou 18h22 pour Magenta) Evenement facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T09:00:00+01:00

2023-02-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Tournan-en-Brie Autres Lieu Gare de Tournan Adresse Gare de Tournan Ville Tournan-en-Brie lieuville Gare de Tournan Tournan-en-Brie Departement Seine-et-Marne

Gare de Tournan Tournan-en-Brie Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournan-en-brie/

Rando-vélo de 20 km et visite d’une ferme collective à Liverdy-en-Brie (77) Gare de Tournan 2023-02-19 was last modified: by Rando-vélo de 20 km et visite d’une ferme collective à Liverdy-en-Brie (77) Gare de Tournan Gare de Tournan 19 février 2023 Gare de Tournan Tournan-en-Brie Tournan-en-Brie

Tournan-en-Brie Seine-et-Marne