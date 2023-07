Assistez à une conférence sur les 140 ans d’une gare Gare de Strasbourg SNCF Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Assistez à une conférence sur les 140 ans d’une gare Gare de Strasbourg SNCF Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Assistez à une conférence sur les 140 ans d’une gare 16 et 17 septembre Gare de Strasbourg SNCF Gratuit. Inscription obligatoire Découvrez l’histoire de la Gare Centrale, conçue dans un projet d’extension urbaine. Elle occupe 37 hectares de la Neustadt de Strasbourg et conserve un décor exceptionnel. Gare de Strasbourg SNCF 20 place de la Gare, 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Cronenbourg Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 50 42 http://www.gare-connexions.com [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}] La Gare Centrale est un bâtiment prestigieux construit en 1878 par E. Jacobsthal dans le style néo-roman. Elle se compose d’un bâtiment voyageurs en grès bigarré des Vosges et d’une halle métallique de deux arches abritant les quais. Sur le quai n°1, les appartements de l’Empereur (salons, cheminée, meubles, horloge) témoignent de ce riche passé qui lui a valu sa protection au titre des Monuments Historiques en 1984. Elle a fait l’objet de grands travaux à l’occasion de la LGV-Est en 2007. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Région Grand Est – Inventaire général Photographie : Frédéric Harster Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Gare de Strasbourg SNCF Adresse 20 place de la Gare, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Gare de Strasbourg SNCF Strasbourg

Gare de Strasbourg SNCF Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/