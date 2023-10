Aubrac Express – Entre les lignes à Sévérac-le-Château Gare de Sévérac Sévérac d’Aveyron, 9 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Après 4 mois de résidence artistique sur le territoire, les artistes vous invitent à les suivre de Sévérac d’Aveyron à Campagnac: impromptus poétiques, créations sonores, exposition de photographies à découvrir !.

Gare de Sévérac

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



After a 4-month artistic residency in the area, the artists invite you to follow them from Sévérac d’Aveyron to Campagnac: poetic impromptus, sound creations and a photo exhibition to discover!

Tras una residencia artística de 4 meses en la zona, los artistas le invitan a seguirles desde Sévérac d’Aveyron hasta Campagnac: ¡imprevistos poéticos, creaciones sonoras y una exposición fotográfica por descubrir!

Nach einem viermonatigen Aufenthalt in der Region laden die Künstler Sie ein, ihnen von Sévérac d’Aveyron nach Campagnac zu folgen: poetische Impromptus, Klangkreationen und eine Fotoausstellung warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

