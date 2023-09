Visite guidée : La cour de l’école Montaigne Gare de Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Visite guidée : La cour de l’école Montaigne Gare de Saint-Omer Saint-Omer, 13 octobre 2023, Saint-Omer. Visite guidée : La cour de l’école Montaigne Vendredi 13 octobre, 18h00 Gare de Saint-Omer Durée : 1h. Tout public. Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie. Un technicien de l’agence d’urbanisme de Saint-Omer vous présentera le projet de la cour de l’école Montaigne. Désimperméabilisation des sols, végétalisation des espaces publics, gestion de l’eau pluviale ou encore îlots de chaleur urbain seront des notions abordées au cours de la visite. Celle-ci sera précédée d’une déambulation dans le quartier de la gare, qui entretient des liens étroits avec le site de l’école Montaigne. Gare de Saint-Omer place du 8 mai 1945, saint-omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

