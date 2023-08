Lancement du parcours de Saint-Germain-en-Laye dans Archistore. L’architecture du XXe et du XXIe siècle à Saint-Germain-en-Laye Gare de Saint-Germain-en-Laye Bel-Air – Fourqueux Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

L’architecture du XXe et du XXIe siècle à Saint-Germain-en-Laye Dimanche 15 octobre, 14h30 Gare de Saint-Germain-en-Laye Bel-Air – Fourqueux Sur réservation

Après Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Chantiers, Conflans-Sainte-Honorine et les Muraux, la ville de Saint-Germain-en-Laye arrive sur Archistore ! Développée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, cette application mobile propose de découvrir de manière immersive, le patrimoine bâti et son histoire. Pour le lancement du parcours, laissez-vous guider et découvrez des trésors insoupçonnés de l’architecture récente du Bel-Air jusqu’à la lisière Pereire. À cette occasion, le château Saint-Léger sera exceptionnellement accessible.

Départ Gare Fourqueux-Bel-Air, arrivée Lisière Pereire

Gare de Saint-Germain-en-Laye Bel-Air – Fourqueux Rue de l'Aurore 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Château Saint-Léger