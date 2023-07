Circuit-tour des lieux de culte de Roubaix Gare de Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Circuit-tour des lieux de culte de Roubaix Gare de Roubaix Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Circuit-tour des lieux de culte de Roubaix Samedi 16 septembre, 14h00 Gare de Roubaix Sur réservation auprès de Roubaix Espérance par SMS en indiquant un nom et un nombre de personnes. La réservation est confirmée par un SMS en retour. Roubaix possède une diversité de lieux de cultes incomparables. Avec l’association Roubaix Espérance, venez en découvrir quelques-uns dispersés aux quatre coins de la ville, le tout dans le confort d’un autocar. Quatre lieux sont au programme : la pagode Wat Lao Bouddhaviharn, la grande mosquée Eyüp Sultan, l’église catholique Saint-Joseph, et le temple de l’Église protestante unie de France. Gare de Roubaix PLace de la Gare, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 49 00 15 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

