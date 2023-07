Exposition photo en visite libre Voyage culinaire d’Anouk Desury, gare de Roubaix Gare de Roubaix Roubaix, 15 septembre 2023, Roubaix.

Exposition photo en visite libre Voyage culinaire d’Anouk Desury, gare de Roubaix 15 – 17 septembre Gare de Roubaix

La première gare de Roubaix est ouverte en 1842. Le bâtiment actuel, quant à lui,

est construit en 1888 sous l’impulsion du maire de l’époque, Julien Lagache. L’architecte,

Sidney Dunnett, édifie une halle de fer et de verre encadrée par deux pavillons

néo-classiques en briques et en pierres.

Dans le cadre du Nouveau Projet

de Renouvellement Urbain (NPRU)

de Roubaix, une exposition de

photographies y est installée du 15 mai

au 30 septembre 2023. Des habitants

et des habitantes ont ouvert leurs

portes à l’artiste Anouk Desury pour

partager leur histoire à Roubaix au

travers d’une recette partagée.

Gare de Roubaix PLace de la Gare, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T07:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00

Voyage culinaire © Sébastien Candelier