Dép’Art Urbain, on vous emmène ? Gare de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Dép’Art Urbain, on vous emmène ? Gare de Roubaix, 7 janvier 2023, Roubaix. Dép’Art Urbain, on vous emmène ? 7 janvier et 4 février 2023 Gare de Roubaix

9€

Visite street art Gare de Roubaix Place de la Gare 59100 Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Une visite guidée du spot du quartier gare ainsi que de la galerie Dép’Art Urbain, qui concentre une variété de techniques et de styles, avec les interventions d’une vingtaine d’artistes, locaux et internationaux, hommes et femmes, avec différents propos…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:30:00+01:00

2023-02-04T16:00:00+01:00 DR

