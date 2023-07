Les Rails chantantes Gare de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les Rails chantantes Samedi 16 septembre, 10h30 Gare de Rennes Rennes

Créé en 2013, Les Rails Chantantes est un collectif de musique qui regroupe les cheminots et leurs familles / avec Bruno Takorian comme chef de chœur ; un répertoire très varié : chansons françaises, anglaises, russes, gospel, créole….. Les répétitions ont lieu au stade Jean Coquelin de Rennes tous les mardis soirs . Nous serons en extérieur près de la fameuse statue du cheval de la gare de Rennes. Gare de Rennes 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites Gare SNCF – poste d’aiguillage central de la gare de Rennes train, metro, bus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

