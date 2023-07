Visite exceptionnelle du poste d’aiguillage central de la gare de Rennes Gare de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Visitez le poste d'aiguillage central de la gare de Rennes, récemment inscrit parmi les Monuments Historiques* pour son caractère exceptionnel dans l'histoire des techniques et des métiers de l'aiguillage et de la régulation des trains. La visite se veut pédagogique et accessible à tous les publics. Des guides bénévoles, eux-mêmes professionnels de la régulation d'aujourd'hui, vous expliqueront comment le trafic ferroviaire breton a été dirigé depuis ce lieu des années 1940 à 2017. La fonction des postes d'aiguillage et des aiguilleurs sera présentée, ainsi qu'un bref historique de leur évolution technologique, afin de comprendre les spécificités du lieu et des métiers qui le faisaient fonctionner. *Inscription au titre des monuments historiques :

Arrêté du 30 janvier 2020 : l’immeuble en totalité avec l’ensemble de son équipement technique (cad. BY 230)

Époques : deuxième quart du 20e siècle

Catégorie architecturale : architecture de l'administration ou de la vie publique

Gare de Rennes
19 pl de la gare 35000 Rennes

16 et 17 septembre 2023
Nombre de places limité ; inscription obligatoire à partir de début septembre / durée 50 minutes, début de visite toutes les heures entre 10h et 17h / rdv au Niveau 0 de la Gare SNCF, au bas de l'escalier, face au restaurant « Prêt », à côté de l'arbre.

