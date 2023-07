Visitez la Champagne à bord d’un autorail historique Gare de Reims Reims, 17 septembre 2023, Reims.

Visitez la Champagne à bord d’un autorail historique Dimanche 17 septembre, 15h00 Gare de Reims Site internet: www.cftsa08.fr, Téléphone: 07 69 51 67 50 Courriel: atva-resa@orange.fr

Découvrez la région Champagne dans un des historiques autorails Picasso, au départ de Reims.

Le train marquera des arrêts en gare d’Epernay et Châlons-en-Champagne.

Gare de Reims Place de la gare, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est La Gare de Reims, longue de 95 mètres, est un lieu de mobilité historique et de curiosités. Elle est mise en service en juin 1858, lors de l'ouverture de la section Reims-Rethel sur la ligne Soissons-Givet.

Une horloge nationale apportée par le chemin de fer surplombe la gare avec, sur le campanile, la devise de la ville : « Dieu en soit garde ». Son architecture a été pensée comme celle d’un palais néo-classique. Un pavillon central, à gauche le pavillon Paris et à droite le pavillon Charleville : trois pavillons rattachés par un énorme couloir et des ornements uniques dans l’Est de la France pour un établissement ferroviaire.

Autant d’atouts qui lui ont valu le surnom de « La Magnifique » par la ville de Reims. Elle porte encore les stigmates des périodes agitées de l’histoire de France. Il suffit pour cela de s’approcher de la façade pour y trouver de nombreux petits trous. À la fin de la Première Guerre mondiale, les toitures se sont effondrées. Dans les années 1930, sa reconstruction est confiée à l’entreprise Limousin, auteur des Halles du Boulingrin.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Pascal Dumont