Samedi 16 et dimanche 17 septembre, venez participez aux animations à l’occasion de la remise en service de l’autorail Renault ZZ 6 de 1935.

De nombreux rains sont prévus au départ de Puget-Théniers à destination de Touët sur Var, d’Entrevaux et d’Annot.

Renseignements et réservations : https://www.traindespignes.fr

Avec ses locomotives classées « Monument historique », prenez place à bord de voitures voyageurs elles aussi classées dont les plus anciennes datent de 1892 pour un voyage « hors du temps »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:35:00+02:00 – 2023-09-16T16:55:00+02:00

2023-09-17T10:15:00+02:00 – 2023-09-17T18:35:00+02:00

GECP – Train des Pignes Historique