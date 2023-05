Nuit des musées – Mémorial de la Shoah – Gare de Pithiviers Gare de Pithiviers, 13 mai 2023, Pithiviers.

A l’occasion de la 19ème édition de la Nuit européenne des musées, venez découvrir la gare de Pithiviers, musée et lieu de mémoire de la Shoah. Le 17 juillet 2022, date anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv (16-17 juillet 1942), le Mémorial de la Shoah a inauguré un nouveau lieu de mémoire dédié à l’histoire de l’internement des Juifs en France. Entre 1941 et 1943, près de 16 000 Juifs ont été internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Six convois sont partis de la gare de Pithiviers et deux de Beaune-la-Rolande, la majorité des Juifs déportés furent assassinés à Auschwitz-Birkenau.

Cette visite vous plonge au cœur de l’histoire et de la mémoire de la Shoah.

Découverte du musée uniquement sur visite guidée / départ à 20h / durée 2 heures / se présenter à 19h55 devant le portail du musée.

Gare de Pithiviers Pithiviers Pithiviers 02 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

(c) Nadia Haddab – Mémorial de la Shoah